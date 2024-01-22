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Магнитная буря обрушится на Землю 23 января

Ожидается слабое воздействие уровня G1 при максимальном уровне G5.
Ян Брацкий 2024-01-22 07:38:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Магнитная буря накроет Землю завтра, 23 января. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Пики возмущения геомагнитного поля прогнозируются на 06:00 и 12:00. Специалисты спешат успокоить, буря будет уровня G1 (максимальный уровень G5).

Это уже вторая солнечная буря в новом году. Ранее эксперты зафиксировали вспышку на Солнце в новогоднюю ночь. Ей был присвоен балл Х5.0, что вдвое больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка от 14 декабря 2023 года.

На самочувствии землян магнитная буря во вторник отразиться не должна, считают эксперты. Впрочем, особо чувствительные люди могут испытывать недомогание. В этом случае следует ограничить физическую активность, больше отдыхать и при необходимости обратиться за помощью к лечащему врачу.

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