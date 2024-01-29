Глава «Газпром нефти» Дюков назвал энергетическую отрасль ключевой в экономике РФ

Энергетическая отрасль в России сегодня является ключевой. Только в ней, согласно информации гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, задействовано более 800 тысяч сотрудников по всей стране. Об этом он рассказал на выставке-форуме «Россия» в недавно открытом павильоне «Дом полимеров».

«- Кто в тереме живет? Привет!

- Что? Привет!

- Ты что там делаешь?

- Играю.

- Что это такое, знаешь?

- Это капсула какая-то.

- Говорят, так сотрудники на заводе отдыхают?

- Я не сотрудник».

Что это за капсула такая, Володя еще не разобрался. Оказалось, опробовал место для отдыха сотрудников заводов нефтяной промышленности. В павильоне «Дом полимеров» также показывают, как устроено современное производство полимеров, и как использованному пластику дают вторую жизнь. Из привычной пластиковой пробки прямо на глазах делают сувениры для посетителей. Брат Володи, Андрей, уже оценил.

«- Это для того, чтобы они берегли природу. Правильно, Андрей?

- Да, правильно.

- Для чего еще тебе эта информация сегодня? Тебе понравилось?

- Да, мне эта информация понравилась, ну, потому что я буду рассказывать это своим детям, и чтобы мы потом рассказывали всем. И чтобы природа никогда не умирала», - рассказали посетители выставки-форума «Россия» Ирина и Андрей Табидзе.

И это лишь одно из многих выставочных пространств крупнейших российских энергетических компаний на выставке-форуме «Россия». В этот раз, в отраслевой день Министерства энергетики, на выставке особый ажиотаж и много новинок. Например, первый российский спорткар Rossa, в прямом смысле воспитанный топливом и маслами отечественного производства - компании «Газпром нефть». Идея пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.

«Мы на ней проехали 9 000 километров, мы на ней много что испытали, и уже гоночная машина будет отличаться. По сути, это технология "Формулы-1"», - рассказал Роман Русинов.

Для гостей Дня энергетики приготовили и другие сюрпризы: все желающие могли, например, поиграть в хоккей с командой нефтяников.

«Каска, очки защитные, респиратор узнаю. Я уже где-то три раза был у него на заводе», - говорит посетитель выставки Илья.

Илья с увлечением рассказывает про профессию своего папы. Отец Ильи работает на заводе смазочных материалов «Газпром нефти» в подмосковном Фрязине и выпускает современные автомобильные масла. Привел сына показать будущее российской энергетики.

«Прошлое добычи энергоносителей. Все эти вещи действительно принадлежали рабочим, которые в непростых условиях добывали нефть, газ. Сейчас, конечно, все изменилось. Условия остались прежними, технологии новые. Особенный скачок произошел за последние 20 лет. “Газпром нефть”, например, значительно увеличила объемы добычи нефти, а модернизация нефтеперерабатывающих заводов позволила производить топливо высочайшего класса», - объяснил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Современные технологии дали возможность добывать нефть на ранее недоступных месторождениях. Искусственный интеллект самостоятельно ищет залежи углеводородов, обрабатывая ежедневно по 70 терабайт информации.

«Нефтяная отрасль - это ключевая отрасль в российской экономике. Это отрасль, которая занимает лидирующие позиции в мировой нефтянке. Нефтяная отрасль будет достаточно востребована еще долгие годы. Еще десятилетия. Если говорить о нефтяной отрасли, то эта отрасль наукоемкая и технологически емкая», - заявил в ходе трансляции генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Среди всех отраслей энергетики нефтяная промышленность сегодня - одна из ключевых в экономике России. В приоритете не только объемы производства, но и качество, и экологичность. Россия сегодня входит в число лидеров стран на рынке нефтяной промышленности и в ближайшие годы нефтяники прогнозируют переход на полный суверенитет в этой области.

Подробнее смотрите в сюжете Владислава Кустова для телеканала «Звезда».