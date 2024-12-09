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Хинштейн рассказал, что из-за нехватки времени ночует в кабинете

Врио губернатора Курской области отметил, что времени не хватает катастрофически.
Сергей Лебедев 2024-12-09 09:43:50
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну из-за большого объема работы пришлось ночевать в кабинете. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. Он выразил готовность переехать жить в администрацию на постоянной основе, если это потребуется для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Чем больше погружаюсь, тем сильнее убеждаюсь в правоте нашего президента о том, что в регионе востребован именно кризисный стиль управления. Времени не хватает катастрофически», - добавил Александр Хинштейн.

Он надеется, что все же удастся выстроить системную работу для того, чтобы в регионе был наведен порядок, пишет 360.ru.

Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В беседе с телеканалом «Звезда» новый глава региона заявил, что сделает все возможное для выполнения задач, поставленных лидером страны.

По его словам, сейчас нужно погрузиться и вникнуть в суть проблем, которые больше всего волнуют курян. Одни из них - вопросы, связанные с жилищными сертификатами, а также с обеспечением средствами и жильем людей, которым пришлось покинуть свои дома.

Александр Хинштейн добавил, что для него назначение на должность - это большая ответственность.

#в стране и мире #Курская область #губернатор #Александр Хинштейн #глава региона #кризисное управление
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