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МО РФ: модернизация 12-го ЦНИИ позволила кратно увеличить испытания нового оружия

В Минобороны России рассказали, что 12-й ЦНИИ максимально приблизит условия испытаний вооружений к натурным взрывным экспериментам и сократит их сроки.
2024-01-29 09:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Количество испытаний новых образцов вооружений кратно выросло после модернизации экспериментальной базы 12-го ЦНИИ. Об этом заявили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что 12-й ЦНИИ максимально приблизит условия испытаний вооружений к натурным взрывным экспериментам и сократит их сроки. Кроме того, строительство новых лабораторных корпусов в 48-м ЦНИИ обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты, отметили в МО РФ.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал экспериментальные базы НИИ МО РФ в Московской области. В научно-испытательном комплексе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России главе российского военного ведомства доложили о проводимых учреждением исследованиях.

Материал подготовил Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #испытания вооружений
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