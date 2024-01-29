Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Военнослужащие реактивной батареи гвардейского мотострелкового полка нанесли залповый удар по военнослужащим ВСУ в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении спецоперации.

После того как российские бойцы получили данные от передовых разведчиков, которые действуют на линии боевого соприкосновения, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» прибыли на огневые позиции. Разведка сообщила о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений Национальной гвардии Украины.

Привязавшись к местности, артиллеристы Центрального военного округа провели групповой залп 122-мм реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Результаты объективного контроля с воздуха подтвердили успешность поражения выявленной цели.

Ранее ночную работу РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении показали на видео. Из-за активности вражеских беспилотных летательных аппаратов расчеты «Градов» работают по ночам и почти без пристрелочных выстрелов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.