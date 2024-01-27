Ночную работу «Градов» на Краснолиманском направлении показали на видео

На Краснолиманском направлении спецоперации наши войска за сутки уничтожили три опорных пункта боевиков и столько же районов скопления вражеской техники. Свой вклад внесли расчеты «Градов». Из-за большого количества дронов противника, нашим расчетам часто приходится работать ночью - без пристрелочных выстрелов.

На огневой позиции реактивная система залпового огня «Град». Механик-водитель выключает фары - это мера безопасности, чтобы противник не заметил боевую машину. Практически на ощупь происходит и развертывание. Сейчас на Краснолиманском направлении враг стал еще более активным.

«В дневное время работает FPV-дронами. Поэтому стараемся не светить свои "коробочки". Выезжаем ночью, работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас не видит ночью, а наши операторы БПЛА видят все», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Ока».

Но выезжать приходится и днем. Мимо зоркого глаза наших разведчиков вражеская техника не прошла. Операторы беспилотников обнаружили танк противника, а расчет выдвинулся на позицию. Сначала три пристрелочных выстрела из каждой установки. Как только квадрат противника «прощупан», по боевикам выпускают еще двадцать снарядов калибра 122-мм. На кадрах объективного контроля видно, как они уничтожают все вокруг и не оставляют живого места на земле. На месте расчет долго не задерживается - оперативно сворачивается и возвращается на дозарядку. Все действия уже давно отточены до автоматизма и выполняются быстро. Промедление здесь может стоить жизни.

«Мы находились с командиром в кабине, осколками посекло. По пакетам задело, началась детонация. Командир дал команду покинуть машину. Страх был, но Бог с нами. С крестиком на позицию еду, как говорится, Бог ведет, а наше дело бравое», - поделился водитель-заряжающий с позывным «ДНР».

Машину удалось восстановить, расчет остался жив. Боец с позывным «Дед» здесь с начала спецоперации. Вспоминая первые дни рассказывает, именно они были самыми тяжелыми. Сейчас уже привык.

«Начался мощнейший артиллерийский налет. Стреляли там со всего, с чего можно было: из "Градов", минометов. Конечно, было страшно, но как-то побороли себя, никто не убежал, остались на месте. Свои задачи выполнили», - вспомнил замкомандира взвода реактивной батареи с позывным «Дед».

Главное, считают военнослужащие, - заботиться о боевых машинах. Поэтому стараются все поломки устранять сами. В ответ «Грады» никогда не подводят, и каждый день поддерживают огнем нашу пехоту на Краснолиманском направлении.