ФСБ накрыла колл-центры, работавшие в интересах экс-главы МО Грузии

Федеральная служба безопасности России пресекла работу международной сети колл-центров, от действий которой пострадали более 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом в понедельник утром сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики задержали 11 руководителей и сотрудников колл-центров. Заведены уголовные дела по статьям за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, мошенничество в особо крупном размере и организацию преступного сообщества.

Среди задержанных руководителей колл-центров оказался гражданин Израиля и Украины Я.Д. Кесельман. А гражданина Израиля и Грузии Д. Тодву объявили в розыск. Они по заданию СБУ в 2022 году распространяли сообщения о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры в Москве, Белгороде, Брянске и Курске.

В ФСБ России отметили, что международная сеть колл-центров, чьи доходы составляли миллион долларов в день, работала в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

Напомним, в ноябре Министерство внутренних дел РФ переобъявило в международный розыск Давида Кезерашвили. Его заочно арестовал Лефортовский суд Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Экс-чиновник также является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии. Тбилиси тоже подозревает бывшего министра в связях с мошенническими колл-центрами и требует его экстрадиции из Европейского союза.