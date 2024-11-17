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Экс-министра обороны Грузии Кезерашвили повторно объявили в розыск

Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Сергей Лебедев 2024-11-17 09:51:22
© Фото: РИА Новости

Министерство внутренних дел России переобъявило в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Это следует из базы данных МВД РФ.

Как уточняет ТАСС, экс-чиновнику предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Его заочно арестовал Лефортовский суд Москвы.

«Представители Кезерашвили это решение не обжаловали, и оно вступило в законную силу», - говорится в публикации.

Напомним, Давид Кезерашвили является также фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии. Его обвиняли в растрате, вымогательстве, отмывании денег, превышении полномочий при разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате чужого имущества и хищении.

Сейчас экс-министра подозревают в связях с мошенническими колл-центрами. Грузия требует выдачи Давида Кезерашвили, находящегося в ЕС.

#в стране и мире #РФ #ЕС #Грузия #Розыск #Уголовное дело #МВД России #Давид Кезерашвили
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