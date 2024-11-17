Экс-министра обороны Грузии Кезерашвили повторно объявили в розыск

Министерство внутренних дел России переобъявило в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Это следует из базы данных МВД РФ.
Как уточняет ТАСС, экс-чиновнику предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Его заочно арестовал Лефортовский суд Москвы.
«Представители Кезерашвили это решение не обжаловали, и оно вступило в законную силу», - говорится в публикации.
Напомним, Давид Кезерашвили является также фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии. Его обвиняли в растрате, вымогательстве, отмывании денег, превышении полномочий при разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате чужого имущества и хищении.
Сейчас экс-министра подозревают в связях с мошенническими колл-центрами. Грузия требует выдачи Давида Кезерашвили, находящегося в ЕС.
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