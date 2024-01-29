В США призвали ответить ударом по Ирану на атаки по американским военным

Администрация президента США Джо Байдена должна отдать приказ о нанесении ударов по важным объектам на территории Ирана в качестве возмездия за убийство американских военнослужащих в Сирии. С таким мнением выступил республиканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

По мнению сенатора, риторика Байдена потерпела грандиозный провал, и удары необходимы в качестве сдерживающего фактора потенциальной агрессии. Политик напомнил, что на американские войска в регионе уже совершили более 100 нападений и призвал ударить по Ирану «со всей силы».

«Единственное, что понимает иранский режим, - это сила. Пока они не заплатят цену своей инфраструктурой и военнослужащими, нападения на американские войска будут продолжаться», - заявил Грэм.

Ранее гибель военнослужащих США в результате атаки на военную базу Штатов в Иордании прокомментировал бывший американский президент Дональд Трамп. По его мнению, эта атака стала свидетельством слабости действующего главы государства и назвал «ужасным днем для Америки» произошедшее.