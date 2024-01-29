Трамп назвал атаку по базе США в Иордании свидетельством слабости Байдена

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал произошедшую атаку на военную базу США в Иордании свидетельством слабости действующего главы государства Джо Байдена.

Согласно ему, удар беспилотника, гибель и ранения военнослужащих стали «ужасным днем для Америки». Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, его цитирует РИА Новости.

«Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие пострадали, ознаменовала собой ужасный день для Америки. Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена», - заявил 45-й президент США.

По его мнению, страна «стоит на грани третьей мировой войны». Если бы он управлял страной, то не начался бы украинский конфликт, не произошло бы нападение на Израиль и не случилась атака на американскую военную базу, считает Трамп.

Вечером 28 января стало известно о гибели трех военных США при атаке беспилотника по американской базе в Иордании. Еще 25 военнослужащих получили ранения. Телеканал CNN сообщил, что это является «значительной эскалацией» ситуации на Ближнем Востоке.