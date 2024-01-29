Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, которая возникла после нанесения иранскими вооруженными силами удара по двум штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм», располагавшимся на территории Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Ирана прибыл в Исламабад по приглашению и.о. главы МИД Пакистана Джалила Аббаса Джилани», - цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечается, что в аэропорту Нур Хан его встречал заместитель главы МИД Пакистана по вопросам Афганистана и стран Западной Азии Рахим Хаят Куреши.

В рамках визита запланированы встречи министра иностранных дел Ирана с и.о. главы МИД Пакистана, а также с и.о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности. В российском дипломатическом ведомстве надеются, что страны смогут в ближайшее время уладить конфликт в духе традиционного добрососедства.

Напомним, что отношения между Ираном и Пакистаном приобрели напряженность после удара ВС Ирана по двум штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм» на пакистанской территории. Несогласованные действия военнослужащих Ирана привели к тому, что Пакистан нанес ответный удар по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок, расположенных на иранской территории. Исламабаде сообщили, что удары были нанесены при помощи высокоточных дронов и ракет.