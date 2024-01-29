Гидрометцентр предупредил о сильной гололедице в Москве

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности. По информации Гидрометцентра, он продлится до вторника из-за гололедицы на дорогах.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что предупреждение об опасности на трассах действует до 22 часов вторника. Согласно прогнозу, 29 и 30 января столбики термометров в Москве будут держаться на отметке от - 2 до - 4 градусов.

Как сообщалось 26 января, синоптик Александр Шувалов призвал «готовиться к сюрпризам» погоды в феврале. Согласно его данным, достаточно велика вероятность сценария резких перепадов от оттепели к морозам.

Нынешняя зима, отметил он, этим и отличается - «повышенной нервозностью, невообразимыми движениями» давления и температур, и всех остальных метеопараметров.