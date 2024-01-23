Операторы FPV-дронов устроили успешную охоту за пехотой ВСУ под Новомихайловкой

Расчеты FPV-дронов устроили охоту за украинскими боевиками в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом сообщает Минобороны России.

«Расчеты операторов FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожали два опорных пункта и пикап ВСУ, а также сорвали попытку ротации подразделения противника в районе населенного пункта Новомихайловка», - говорится в сообщении.

Уничтожение противника подтверждено кадрами объективного контроля, заметили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что разведчикам группировки войск «Восток» удалось вскрыть попытку ротации украинский пехоты. Ее пресекли точные удары беспилотников-камикадзе.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны разгромили украинскую технику в районе Спорного.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.