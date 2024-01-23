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Операторы FPV-дронов устроили успешную охоту за пехотой ВСУ под Новомихайловкой

Российские военнослужащие уничтожили два вражеских опорных пункта, пикап и группу украинских пехотинцев.
2024-01-23 11:28:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов устроили охоту за украинскими боевиками в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Расчеты операторов FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожали два опорных пункта и пикап ВСУ, а также сорвали попытку ротации подразделения противника в районе населенного пункта Новомихайловка», - говорится в сообщении. 

Уничтожение противника подтверждено кадрами объективного контроля, заметили в МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что разведчикам группировки войск «Восток» удалось вскрыть попытку ротации украинский пехоты. Ее пресекли точные удары беспилотников-камикадзе. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны разгромили украинскую технику в районе Спорного.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #новомихайловка #FPV-дроны #пехота ВСУ
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