МЧС России эвакуировало 120 человек из загоревшейся шахты в Кузбассе

В Кемеровской области загорелась угольная шахта «Алардинская», сотрудники МЧС России эвакуировали 120 горняков, сообщили в министерстве. Двоим из них потребовалась помощь медиков.

«В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что к тушению пожара и спасению горняков привлекли 44 специалиста и девять единиц техники. На данный момент пожар не ликвидирован, площадь возгорания неизвестна.