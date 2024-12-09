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МЧС России эвакуировало 120 человек из загоревшейся шахты в Кузбассе

Двоих горняков передали врачам, сообщили в ведомстве.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 02:50:34
© Фото: @mchs_official, Telegram

В Кемеровской области загорелась угольная шахта «Алардинская», сотрудники МЧС России эвакуировали 120 горняков, сообщили в министерстве. Двоим из них потребовалась помощь медиков.

«В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что к тушению пожара и спасению горняков привлекли 44 специалиста и девять единиц техники. На данный момент пожар не ликвидирован, площадь возгорания неизвестна.

#пожар #Кемеровская область #эвакуация #МЧС России #кузбасс #горняки #угольная шахта
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