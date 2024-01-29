Под Парижем стягивают бронетехнику на фоне забастовок фермеров

Французские правоохранительные органы начали стягивать бронированную технику и личный состав к крупнейшему в Европе рынку свежих продуктов Рюнжи. Так жандармерия отреагировала на сообщения протестующих фермеров о готовящейся блокаде Парижа.

Как сообщает RT со ссылкой на местный телеканал, уже видны бронеавтомобили и грузовики возле рынка Рюнжи.

«Начало уже видно в Рюнжи в Валь-де-Марн: в это воскресенье, 28 января, в конце дня вокруг зданий рынка Рюнжи были расставлены бронетехника и грузовики жандармерии», - рассказали журналисты.

Французский профсоюз фермеров предупредил о блокаде Парижа и трех ближайших департаментов.

До этого в музее Лувр экоактивисты облили супом знаменитый портрет Леонардо Да Винчи «Джоконда». Выкрикивая лозунги, они, как отмечается, хотели привлечь внимание к устойчивой продовольственной системе.