Две экоактивистки облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре

Две экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре. Об этом сообщает Associated Press.

Следует отметить, что женщины швырнули суп в стекло, которое защищает знаменитый портрет. Как сообщается, они начали выкрикивать лозунги, призывающие к устойчивой продовольственной системе.

Судя по кадрам, работники парижского музея начали сразу же закрывать картину черными ширмами, охрана попросила людей покинуть зал.

Благодаря защитному стеклу картина уже не раз переживала нападки вандалов. Так, в мае 2022 года мужчина, переодетый в пенсионерку на инвалидной коляске, бросил торт в шедевр да Винчи, а затем рассыпал рядом лепестки роз.