В Венгрии заявили, что не поддадутся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины

Венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что его страна не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины. Будапешт не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя. Таким образом Бока прокомментировал сообщения о якобы готовности ЕС развязать экономическую войну.

В социальной сети Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) он написал, что распространяются слухи о том, что Венгрия может не получить предназначенные для нее средства из-за решения по Украине.

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства», - пояснил представитель Венгрии в ЕС.

По его словам, такие заявления подтверждают утверждения Будапешта, что Брюссель использует в качестве манипулятора доступ к средствам из фонда ЕС. Бока добавил, что его страна не связывает поддержку киевского режима и доступ к фондам ЕС, а также не позволит другим делать это, но продолжит конструктивное участие в переговорах, не поддаваясь шантажу.

Как сообщалось 22 января, Европейская служба внешних связей планирует включить около 6,5 миллиардов евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 для финансовой помощи Киеву в обход вето Будапешта.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.