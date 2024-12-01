Бойцы группировки «Север» доставили гумпомощь жителям Курской области

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области.

Военные полицейские из группировки «Север» регулярно помогают жителям Курской области. Они доставляют еду и все необходимое в места, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Особенно трудно людям, которые остались в отдаленных деревнях. Часто там нет электричества, газа и продуктов, а добраться туда можно только на проходимых машинах.

«Картошку выкопали, ребята помогли. Этот дом 1903 года постройки. Он пережил Первую мировую, Гражданскую, Великую Отечественную. И этих переживем», - рассказала местная жительница Лилия.

Военные помогают жителям таких сел. Если нужно, их эвакуируют в более безопасное место.

«Мы их не бросаем, наведываемся каждый день. Подвозим гуманитарную помощь, воды, медикаменты - все, что им необходимо. Некоторые люди из-за возраста, некоторые даже из-за хозяйства своего остаются. Чтобы не бросать своих питомцев», - рассказал направленец группировки войск «Север» по военной полиции Александр.

Жители благодарны военным за помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.