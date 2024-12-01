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Бойцы группировки «Север» доставили гумпомощь жителям Курской области

Часто в отдаленных населенных пунктах нет электричества, газа и продуктов, а добраться туда можно только на проходимых машинах.
2024-12-01 08:09:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области.

Военные полицейские из группировки «Север» регулярно помогают жителям Курской области. Они доставляют еду и все необходимое в места, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Особенно трудно людям, которые остались в отдаленных деревнях. Часто там нет электричества, газа и продуктов, а добраться туда можно только на проходимых машинах.

«Картошку выкопали, ребята помогли. Этот дом 1903 года постройки. Он пережил Первую мировую, Гражданскую, Великую Отечественную. И этих переживем», - рассказала местная жительница Лилия.

Военные помогают жителям таких сел. Если нужно, их эвакуируют в более безопасное место.

«Мы их не бросаем, наведываемся каждый день. Подвозим гуманитарную помощь, воды, медикаменты - все, что им необходимо. Некоторые люди из-за возраста, некоторые даже из-за хозяйства своего остаются. Чтобы не бросать своих питомцев», - рассказал направленец группировки войск «Север» по военной полиции Александр.

Жители благодарны военным за помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #граница #Военная полиция #продукты #гуманитарная помощь #Группировка войск Север
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