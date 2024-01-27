МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинт-Б» одним выстрелом уничтожил 27 украинских боевиков

Артиллеристы на Донецком направлении ежедневно наносят удары по националистам.
2024-01-27 06:44:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» Южной группировки войск продолжают уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу украинских националистов на Донецком направлении в зоне специальной операции. Так, например, недавно артиллеристы оказывали поддержку штурмовым группам, обстреливая позиции боевиков перед их штурмом.

«Был случай, когда одним снарядом с первого выстрела было уничтожено 27 единиц пехоты. Они зашли в дом, мы попали в него и дом этот сложился», - вспоминает командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Рысь».

Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию свыше 30 километров. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые ведут разведку позиций противника. Также с БПЛА корректируют огонь орудий.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #МО РФ #Гиацинт-Б #донецкое направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»