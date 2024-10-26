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Страны G7 договорились об условиях кредита на сумму $50 млрд для Киева

Эти кредиты будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
Анастасия Бобылева 2024-10-26 02:15:45
© Фото: IMAGO Kira Hofmann Globallookpress

Лидеры стран G7 договорились об условиях передачи Киеву $50 млрд в кредит. Эта сумма будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, пишет Reuters.

«Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, возникающих в результате иммобилизации российских суверенных активов», - цитирует заявление G7 издание.

К концу 2024 года уже планируется начать выделять средства для Украины.

Ранее сообщалось, что европейский парламент поддержал идею предоставления кредита Киеву за счет замороженных активов России. Из 635 европейских депутатов 518 проголосовали за то, чтобы выделить Украине 35 миллиардов евро.

#в стране и мире #Украина #кредит #G7
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