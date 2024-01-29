Путин на встрече с Бегловым отметил минимальный уровень безработицы в Питере

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе нее российский лидер заявил, что темпы промышленного производства города в три раза выше, чем по стране. Также он отметил минимальный уровень безработицы.

«Темпы промышленного производства в Санкт-Петербурге в три раза выше, чем по стране. Хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Безработица на минимальном уровне», - сказал президент.

Беглов в свою очередь поблагодарил Путина от лица всех жителей Санкт-Петербурга за организацию 320 различных мероприятий по всей стране, посвященных 80-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

«Прежде всего хотел бы сказать слова благодарности от имени жителей нашего города, ветеранов, особенно блокадников. Вы в свое время дали поручение создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - сказал Беглов.

По словам губернатора, жители северной столицы особо отметили грандиозный концерт, посвященный освобождению города. Посмотреть его пришли больше 41 тысячи человек.

Ранее Путин заявил, что фашисты во время 872 дней блокады творили кромешный ад, обрекая граждан на голодную смерть. Отдельно президент отметил то, с каким мужество россияне сражались за свой дом и свою родину.