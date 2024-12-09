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Тела двух погибших нашли на месте взрыва на складе в Пушкино

Поисково-спасательные работы в здании завершены.
Владимир Рубанов 2024-12-09 22:47:11
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Тела мужчины и женщины нашли пожарные на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщили в МЧС России.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе около 18:30. После этого при разборе завалов нашли сначала тело женщины, а потом - погибшего мужчину.

Взрыв произошел в населенном пункте Лесной в Пушкинском городском округе. В здании обрушилась часть стен и перекрытий.

По предварительным данным, причиной могло стать несоблюдение правил безопасности при сборке пиротехнических изделий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

#пожар #взрыв #Подмосковье #Московская область #склад #МЧС России #пожарные #Пушкино
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