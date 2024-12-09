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Взрыв прогремел в Подмосковье, под завалами могут находиться люди

В здании частично обрушились стены и перекрытия.
Карина Тазетдинова 2024-12-09 16:12:33
© Фото: gsuskmosobl, Telegram

Взрыв произошел в складском здании в подмосковном Пушкине, передает ГСУ СК России по Московской области. Под завалами могут находиться 3 человека. 

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в производственном помещении. Возгорание удалось локализовать на 7 квадратах. На данный момент устраняют последствия 24 специалиста и 7 единиц техники.

У здания частично обрушились стены и перекрытия. На улицах видны обломки кирпичей и столбы дыма. Официальной информации о пострадавших пока нет. 

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в ГСУ СК России по МО.  

#пожар #взрыв #Подмосковье #Пушкин #МЧС #пострадавшие #Возгорание
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