Взрыв прогремел в Подмосковье, под завалами могут находиться люди

Взрыв произошел в складском здании в подмосковном Пушкине, передает ГСУ СК России по Московской области. Под завалами могут находиться 3 человека.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в производственном помещении. Возгорание удалось локализовать на 7 квадратах. На данный момент устраняют последствия 24 специалиста и 7 единиц техники.

У здания частично обрушились стены и перекрытия. На улицах видны обломки кирпичей и столбы дыма. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в ГСУ СК России по МО.