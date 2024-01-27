ВСУ сбросили снаряды со взрывчаткой на село под Белгородом

Украинские боевики вновь атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, были повреждены частное домовладение и несколько автомобилей, из местных жителей никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

С беспилотников осуществлялись сбросы взрывчатки. В результате атаки оказались выбитыми стекла и посеченными фасад и забор одного из сельских домов, вторым снарядом повредило легковой автомобиль. Также еще два снаряда были сброшены на другие машины - одна из них загорелась.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы и саперная группа, они будут ликвидировать последствия.

Это второй обстрел села за сегодня, первый произошел примерно в 14:00, в результате были выявлены попадания по трем частным домам.

Ранее это село подвергалось обстрелу подобными дронами ВСУ неделю назад 20 января, тогда также у одного из частных домов выбило стекла и повредило фасад. Вместе с Новой Таволжанкой было атаковано село Новостревка-Вторая, при ударе была повреждена линия газоснабжения.