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Дешевое молоко из Украины снизило спрос на фермерскую продукцию во Франции

Фермеры во Франции недовольны дешевой ввозимой продукцией из Украины. Спрос на местную продукцию упал, несмотря на то, что в украинской курице нашли гормоны.
Эдуард Новиков Елизавета Егорова 2024-01-29 21:24:01
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Аграрный бунт захватывает Европу и уже успел добраться до Бельгии. Там фермеры также стягивают сельхозтехнику к крупным городам и перекрывают дороги, протестуя против налогов, стоимости топлива и низких цен на продукцию. Несколько часов главную трассу страны блокировали и фермеры в Италии.

Пятая часть населения Франции - это люди, которые трудятся в поте лица, чтобы прокормить страну. Однако теперь они сами оказались у черты бедности. Фермеры настаивают на том, чтобы власти вмешались и остановили рост цен на солярку, так как это основное топливо для сельхозтехники.

«Это борьба за наши права, ведь сельское хозяйство Франции считается самым лучшим в Европе. К сожалению, то, что делает президент Макрон - это поддержка только продавцов, но никак не производителей», - заявил местный житель Реми Дюкло.

Еще большей проблемой стала невозможность конкурировать с дешевым импортом, в том числе из Украины. Молоко и курица, привезенные из Украины и завалившие рынок, привели к тому, что на прилавках все меньше и меньше французских продуктов. Мясо курицы местных производителей стоит семь евро за килограмм, украинское - всего три. В итоге цена побеждает качество.

Фермеры возмущены не только демпингом цен со стороны иностранных производителей, но и качеством ввозимого товара: привозная курятина полна гормонов, уверяют они. И тем не менее, так называемые «коридоры солидарности», открытые в поддержку режима Владимира Зеленского, продолжают работать.

Подробнее про блокировку фермерами основных магистралей Франции и про их претензии к властям, смотрите в сюжете Эдуарда Новикова.

Ранее стало известно, что французская полиция вывела бронетранспортеры против бастующих фермеров. Бронетехнику заметили возле крупнейшего в Европе оптового продуктового рынка Рюнжи.

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