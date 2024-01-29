Жандармерию в Париже усилили бронетехникой из-за угроз фермеров блокировать город

Полиция Франции вывела бронетранспортеры против бастующих фермеров, угрожавших блокировать Париж, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» город. Бронетехнику жандармерии увидели возле крупнейшего в Европе оптового продуктового рынка Рюнжи.

Французский профсоюз фермеров «Молодые фермеры Иль-де-Франс» анонсировал пятидневную блокаду французской столицы и трех близлежащих департаментов в понедельник, 29 января. В профсоюзе заявили, что на дорогах, ведущих в Париж, «будут установлены семь блокпостов», часть фермеров также заявили о намерении блокировать продуктовый рынок Рюнжи.

Протесты фермеров продолжаются с середины января, участники акции протеста блокируют дороги сельхозтехникой, недовольство вызвано предстоящим повышением цен на дизельное топливо, бюрократическими проблемами, а также падением доходов французских фермеров из-за импорта украинского зерна. Предложение Габриэля Атталя - премьер-министра Франции - по удовлетворению требований протестующих сочли недостаточными.

Ранее французские фермеры блокировали проезд грузовиков в порт Кале, по которому обычно переправляются через пролив Ла-Манш. Протестующие перекрыли некоторые участки трассы А-16, ведущей к Евротоннелю под проливом, при этом аграрии не мешают проезду туристов.