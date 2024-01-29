В Архангельске в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) студентам разрешили писать дипломные работы с помощью искусственного интеллекта. Из-за этого решения в образовательном сообществе возникло много споров.

По мнению выпускника РГГУ Александра Жадана, чья история с написанием диплома за один день подняла немало шума в академическом сообществе, не важно то, как именно студент получил знания, важно, как он их применяет. Сейчас Жадан работает в должности руководителя проекта по нейронным сетям.

«Если человек может защититься и сказать, как он использует те полученные знания на практике, это отлично. Потому что не важно, как он получил эти знания: спросил у преподавателя, нашел в интернете или получил ответ от нейросети. Главное то, как он их применяет», - сказал Жадан.

Искусственный интеллект способен ответить на самые сложные вопросы, написать не только текст, но и программу, выполнить финансовые и математические расчеты. Но искусственный разум все-таки пока не совершенен. Он может выдавать ложные факты, ссылки и монографии. За таким помощником нужен глаз да глаз.

«Искусственный интеллект вошел во все сферы нашей жизни. Запретить его нельзя. А когда нельзя запретить, надо возглавить. И соответственно перед вузами стоит новая задача: научить ребят корректно, грамотно работать с нейросетями», - сказала проректор по цифровой трансформации РГГУ Татьяна Беляева.

Подробнее про то, какие правила хотят ввести при написании научных работ с помощью ИИ и про то, как проверять такие работы на оригинальность, смотрите в сюжете Андрея Лазарева.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов разглядел опасность в развитии ИИ. По его мнению, необходимо ограничивать возможности искусственного интеллекта и робототехники, чтобы машины не сумели «изменить человеческую суть».