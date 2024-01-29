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В Швеции потребовали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»

Более тысячи артистов из Швеции выступили против участия Израиля в «Евровидении-2024» из-за обострения конфликта в секторе Газа.
Алина Луговая 2024-01-29 20:30:01
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Шведские артисты обратились с призывом к Европейскому вещательному союзу отстранить Израиль от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024».

Причиной для отстранения от участия они назвали обострение палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Обращение 1005 артистов было опубликовано в газете Aftonbladet. Они отметили, что допуск Израиля к конкурсу демонстрирует двойную мораль, которая подрывает доверие к организации.

Артисты также призвали к прекращению двойной морали и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса. Сотрудники телеканала ответили, что список участников конкурса определяет Европейский вещательный союз. При этом подчеркнули, что события в Газе и нападение ХАМАС на Израиль не оставляют никого равнодушным.

Ранее с призывом запретить Израилю участвовать в «Евровидение-2024» выступили финские музыканты. Более 1,4 тысяч артистов подписали петицию с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе.

В 2023 году победителем конкурса стала певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на «Евровидении». В 2024 году конкурс пройдет в шведском городе Мальмё.

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