МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил правительству ввести меры простив манипулирования рынком

Будут установлены штрафы кратные незаконному доходу.
Карина Тазетдинова 2024-12-09 20:20:00
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, передает Кремль.

Правительство с участием ЦБ и ВС РФ рассмотрит установление штрафов за манипулирование, которые будут кратны незаконному доходу.

Кроме того, российский лидер поручил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные махинации на финансовом рынке.

Ранее Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи».

#ВС РФ #Владимир Путин #Банк России #правительство РФ #инсайдерская информация #манипулирование рынком
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 