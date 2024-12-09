Путин поручил правительству ввести меры простив манипулирования рынком

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, передает Кремль.

Правительство с участием ЦБ и ВС РФ рассмотрит установление штрафов за манипулирование, которые будут кратны незаконному доходу.

Кроме того, российский лидер поручил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные махинации на финансовом рынке.

Ранее Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи».