Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

В ноябре прошлого года «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, а проверка выявила манипуляцию на торгах обыкновенными акциями. Такой вывод сделали в Банке России.

Отмечается, что заявление подали злоумышленники, после чего акции начали резко дешеветь. Из-за этого участники рынка продавали их на невыгодных условиях и терпели убытки.

«Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО "СПБ Биржа" и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», - говорится в заявлении регулятора.

Такие манипуляции попадают под действие закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Банк России направил все материалы по проверке в правоохранительные органы.

Напомним, информация о подаче заявления о банкротстве «СПБ Биржей» появилась 27 ноября прошлого года. Тогда на этом фоне акции биржи упали на 30%.

Падение замедлилось после публикации пресс-службой организации опровержения. В бирже указали на «устойчивое финансовое положение» и заявили об отсутствии признаков банкротства.