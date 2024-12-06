Кабмин РФ утвердил единую стоимость экзаменов для иностранцев

Правительство России утвердило единую стоимость проведения различных экзаменов для иностранных граждан на всей территории России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Установить, что размер платы за прием экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку - 2 950 рублей; б) по истории России и основам законодательства Российской Федерации - 2 950 рублей», - сообщается в постановлении Правительства РФ.

Также предусмотрена единая стоимость за проведение экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Если иностранец хочет получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ), то необходимо уплатить сбор в размере 5 900 рублей.

Если мигранту нужно получить патент или разрешение на работу, то придется оплатить 3 800 рублей.

Напомним, 1 ноября обсуждался проект постановления с едиными фиксированными расценками сдачи экзаменов иностранными гражданами, который предложило Минобрнауки.

Предлагалось, что для сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству России нужно будет уплатить 5 900 рублей, для получения патента или разрешения на работу - 3 800 рублей. Экзамены по русскому языку и отдельно по истории и законодательству, необходимые для получения гражданства, могут стоить по 2 950 рублей.