Путин раскрыл, что ему надо сказать по сценарию на госсовете Союзного государства

Президент России Владимир Путин отошел от протокола заседания Высшего государственного совета Союзного государства и после церемонии подписания документов с улыбкой поделился с участниками встречи тем, что написали для него в сценарии.

«Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю», - сказал Путин.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге, в одном из парадных залов Константиновского дворца, Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в рабочей встрече с членами Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.