МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин раскрыл, что ему надо сказать по сценарию на госсовете Союзного государства

Путин посмеялся над фразой из написанного для него сценария встречи с членами Высшего государственного совета Союзного государства.
Ирина Елагина 2024-01-29 18:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отошел от протокола заседания Высшего государственного совета Союзного государства и после церемонии подписания документов с улыбкой поделился с участниками встречи тем, что написали для него в сценарии.

«Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю», - сказал Путин.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге, в одном из парадных залов Константиновского дворца, Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в рабочей встрече с членами Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Союзное государство
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»