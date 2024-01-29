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Путин заявил о совместной работе РФ и Белоруссии над обеспечением безопасности

Глава государства подчеркнул, что подходы России и Белоруссии по решению многих проблем близки или полностью совпадают.
Алина Луговая 2024-01-29 16:01:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва и Минск будут вместе работать над обеспечением равной и неделимой безопасности стран, заявил российский лидер на заседании Высшего государственного совета СНГ.

«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», - заявил глава государства.

Путин добавил, что странам удается плотно взаимодействовать и оказывать друг другу союзническую поддержку, несмотря на «беспрецедентное внешнее давление». Он подчеркнул, что подходы России и Белоруссии к большинству проблем совпадают или сильно близки.

Программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики до 2026 года поможет развитию более тесного сотрудничества между странами на международной арене, указал российский лидер.

Сегодня в Мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего госсовета Союзного государства. В мероприятии участвуют президенты и члены правительств России и Белоруссии.

Корреспондент «Звезды» показал значки и документы, которые лежат на местах Владимира Путина и Александра Лукашенко перед заседанием.

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