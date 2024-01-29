Тренер Тарасова назвала нежеланием честно сражаться дисквалификацию Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила об ангажированности решения Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года. Своим мнением авторитетный тренер поделилась с «360».

«Ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке. Девочке. [Ее дисквалифицировали], чтобы обезопасить себя от конкурентной борьбы», - заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что сейчас международный спорт лишен возможности «по-честному сражаться», поэтому принимаются такие решения в отношении сильных спортсменов.

Известно, что срок дисквалификации Валиевой исчисляется с 25 декабря 2021 года из-за обнаружения в антидопинговых пробах фигуристки запрещенного препарата. Спортсменка поясняла, что вещество могло попасть в ее организм с лекарством дедушки, но к ее словам не прислушались. Решение суда чревато для Валиевой лишением золотой медали Пекинской Олимпиады-2022.