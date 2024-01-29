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Суд во Франции ограничил просившего эвтаназию актера Делона в дееспособности

Судебные разбирательства вокруг Алена Делона начали его дети, недовольные связью отца со своей возлюбленной Хироми Роллан.
Елизавета Егорова 2024-01-29 18:35:01
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Французского 88-летнего легендарного актера Алена Делона суд ограничил в дееспособности. Он по-прежнему может самостоятельно совершать многие действия кроме самых важных. Так, например, ему не разрешено совершать сделки с недвижимостью.

«88-летний Ален Делон взят под судебную защиту. Он еще может совершать многие действия, кроме самых важных, таких как продажа недвижимости, которые поручаются третьему лицу», - говорится в публикации издания.

Судебные разбирательства идут вокруг состояния здоровья Делона. Сообщалось, что актер после ухудшения своего состояния хотел сделать эвтаназию и даже переехал ради этого в Швейцарию.

Позже у детей Делона возникли проблемы с его сиделкой и одновременно возлюбленной японкой Хироми Роллан. По словам сына актера Энтони, она издевается над домашними питомцами Делона и ограничивает его в общении с близкими. Он обвинил ее в том, что Роллан не позвонила никому из родных, когда актер пострадал от падения.

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