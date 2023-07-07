Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку и возлюбленную за жестокое обращение с актером

Прокуратура начала расследование в связи с жалобой детей Алена Делона на его сиделку. По имеющимся данным, она жестоко обращалась с актером и скрывала от меьи информацию о нем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: L.Urman, ZUMAPRESS, Globallookpress

Французскому актеру Алену Делону, который не раз заявлял, что хочет пройти эвтаназию и даже переехал ради этого в Швейцарию, пришлось отложить прощание с жизнью из-за громкого семейного скандала. Дети легендарного французского актера обратились в прокуратуру и обвинили его сиделку и одновременно даму сердца в жестоком обращении с их отцом.

По словам наследников, она буквально поработила любимца миллионов, избивала его собак и не пускала к Делону никого из родственников. И все ради многомиллионного состояния кинозвезды.

Прокуратура Монтаржи 5 июля 2023 года получила две жалобы от семьи Делон на Хироми Роллан, которая является спутницей Алена Делона и проживает с ним в имении Души. В письме сообщается о пренебрежительном и агрессивном отношении Хироми Роллан к Алену Делону и его детям. Изучив эти жалобы, прокуратура Монтаржи решила начать предварительное расследование и поручила его следственному комитету Орлеана и Монтаржи.

Подозревать сиделку Хироми Роллан в жестоком обращении по отношению к легендарному киноактеру его дети начали уже пару лет назад. По словам сына актера Энтони, Хироми оказалась настоящим чудовищем и установила над их отцом тотальный контроль: отвечает за него на телефонные звонки, читает корреспонденцию и запрещает общаться с близкими.

Он рассказал, как 8 ноября 2021 года за обедом в честь дня рождения Делона поссорился с сиделкой. Он обвинил ее в том, что она не позвонила никому из близких, когда актер пострадал от падения. Как сказал Энтони, именно тогда он понял, что ситуация ненормальна и со временем будет только усугубляться.

Адвокат семьи Кристоф Айела сообщал о том, что сиделка издевается над домашними питомцами Делона, его любимыми собаками, а бывшие коллеги кинозвезды рассказывпли, что актер и вовсе изменился до неузнаваемости.

Последние несколько лет Ален Делон редко появляется на публике. Актер тяжело болел и даже заявлял о желании уйти из жизни через эвтаназию - он переехал в Швейцарию, где эта процедура официально разрешена.

Намерения актера подтверждал и его старший сын Энтони. Мысли о суициде не покидали Делона вплоть до 2019 года, когда у него случился двойной инсульт.

Но все изменилось с приходом в дом сиделки - женщина ухаживала за актером и по сути вдохнула в него новую жизнь. Актер даже представил японку Хироми Роллан, которая моложе его на 20 лет, в качестве своей возлюбленной. Дети голливудской звезды были крайне возмущены этой новостью.

Тем не менее, в прессе предполагают, что судебный иск появился по другой причине. По неподтвержденной информации, сиделка попыталась завладеть состоянием Делона. Возможно, поэтому в июне французский актер письменно попросил Хироми покинуть его резиденцию и поддержал иск детей. Если правоохранители докажут вину сиделки, то ей может грозить лишение свободы до трех лет и штраф - 45 тысяч евро.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Жадько.

Ранее сообщалось о возвращении Алена Делона в кино. В 2019 году состоялась премьера фильма «Полное сходство», где сыграл 83-летний актер.