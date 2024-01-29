Тренер Камельзон: Медведев проиграл, так как переутомился и недооценил Синнера

Возможной причиной проигрыша российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче турнира Большого шлема Australian Open могло стать переутомление, так как спортсмен пробыл на корте больше суток. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал «Звезде», что это очень большая нагрузка на организм.

«Медведев на этом соревновании установил мировой рекорд - он сыграл сутки, он находился на корте 25 часов. Это очень большая нагрузка на человеческий организм», - заявил Камельзон нашему телеканалу.

Также Медведев мог недооценить своего противника. По словам российского тренера, итальянец Янник Синнер - это достойный, амбициозный противник с агрессивной хорошей подачей, показавший фантастическую игру.

«Медведев шел к победе. Его команда все правильно рассчитала. Противник у Медведева был тоже достойный... он очень амбициозный... Кроме того, по рейтингу они стоят рядом. Янник смог показать фантастическую игру. Встретились два бойца, которые стоят друг друга», - отметил Камельзон.

Тренер добавил, что у Даниила Медведева прекрасное будущее, он разумный интеллигентный человек, владеющий многими языками. «Профессионал самый настоящий».

Напомним, что российский теннисист 28 января проиграл в финале Большого шлема итальянцу Яннику Синнеру. Медведев взял верх в первых двух сетах со счетом 6:3, следующие два он уступил Синнеру (6:4). Решающий пятый сет тоже был не в его пользу - итальянец выиграл со счетом 6:3.