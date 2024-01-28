Даниил Медведев проиграл в финальном матче Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финальном матче турнира Большого шлема Australian Open итальянцу Яннику Синнеру.

Россиянин взял первые два сета с одинаковым счетом 6:3. Третий и четвертый остались за итальянцем - 6:4, 6:4. Победитель определился в решающем, пятом сете, в котором сильнее был Синнер 6:3.

Медведев был посеян на турнире под третьим номером, Синнер - четвертым. 27-летний российский теннисист занимает третье место в мировом рейтинге, 22-летний итальянец - четвертое.

Пока Медведев победил только в одном турнире «Большого шлема» - на US Open в 2021.