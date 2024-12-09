Эксперт раскрыл главный принцип работы мошеннических колл-центров

В РФ существуют мошеннические колл-центры, которые вовлекают граждан не только к прямому банковскому мошенничеству, но и в схемы заработка, объяснил эксперт в области безопасности бизнеса, экс-сотрудник спецслужб Игорь Бедеров.

«Это достаточно популярная история, когда вы не предлагаете, не пугаете жертву, а наоборот, делаете ей хорошее "алаверды". Вы предлагаете ей возможность заработка, приумножения финансов. Вы успокаиваете психику человека», - отметил специалист.

Такие схемы включают в себя финансовые пирамиды, криптовалютные пирамиды, мошеннические скам-схемы, торговли на биржах. Злоумышленники какое-то время даже показывают прибыль своей жертве, а после забирают все что было. Чаще всего группы таких колл-центров состоят из представителей разных стран.

Ранее ФСБ России пресекла работу международной сети колл-центров, от действий которой пострадали более 100 тысяч человек в 50 странах. Международная сеть колл-центров, чьи доходы составляли миллион долларов в день, работала в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.