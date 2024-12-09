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Путин заявил, что ждет глав стран ОДКБ на параде 9 Мая в Москве

По словам президента, государства-участники организации вместе защищают историческую правду и память о Великой Отечественной войне.
Владимир Рубанов 2024-12-09 17:39:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во всех странах ОДКБ по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут памятно-мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, заявил Владимир Путин.

Россия ждет лидеров этих стран на параде 9 Мая 2025 года в Москве и приглашает воинские расчеты этих государств для участия.

Президент отметил, что страны-участники ОДКБ сообща защищают историческую правду и память о Великой Отечественной войне.

Глава государства провел в Кремле встречу с главами парламентов государств, которые входят в ОДКБ. В эту организацию по вопросам безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

#парад #Москва #в стране и мире #9 мая #Красная площадь #одкб #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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