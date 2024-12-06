Корреспондент «Звезды» Григорий Онипер побывал на выставке трофеев, организованной ивановскими десантниками.

Помимо образцов вооружения и самодельных беспилотников, которые удалось захватить в ходе боев на Артемовском направлении, десантники продемонстрировали и нечто совсем необычное - «ключ от Киева».

Это и правда гигантский ключ, на котором виднеется огромная надпись «Киев». Его нашли в 2022 году, в деревне Воздвиженка на Киевском направлении, в восьми километрах от украинской столицы.

Помимо ключа, на выставке в Иваново можно было ознакомиться с различными гранатометами, а также стрелковым вооружением - вплоть до крупнокалиберных пулеметов.

Ранее российское оборонное ведомство показало момент поражения десантниками вышки на острове Первомайский в Днепровском лимане, на которой находился украинский ретранслятор пункта управления беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.