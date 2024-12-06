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Ивановские десантники показали трофейный «ключ от Киева»

Ключ был найден в деревне Воздвиженка на Киевском направлении, в восьми километрах от украинской столицы.
Григорий Онипер 2024-12-06 18:38:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Григорий Онипер побывал на выставке трофеев, организованной ивановскими десантниками. 

Помимо образцов вооружения и самодельных беспилотников, которые удалось захватить в ходе боев на Артемовском направлении, десантники продемонстрировали и нечто совсем необычное - «ключ от Киева». 

Это и правда гигантский ключ, на котором виднеется огромная надпись «Киев». Его нашли в 2022 году, в деревне Воздвиженка на Киевском направлении, в восьми километрах от украинской столицы.

Помимо ключа, на выставке в Иваново можно было ознакомиться с различными гранатометами, а также стрелковым вооружением - вплоть до крупнокалиберных пулеметов. 

Ранее российское оборонное ведомство показало момент поражения десантниками вышки на острове Первомайский в Днепровском лимане, на которой находился украинский ретранслятор пункта управления беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #десантники #иваново #трофеи #наш эксклюзив #Ключ от Киева
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