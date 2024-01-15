Путин обсудил по телефону с премьером Индии Моди ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого политики обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди <...> Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Моди обсудили развитие российско-индийских отношений и отметили успехи сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической сферах, а также достигнутые успехи в энергетике, транспорте и логистике.

Российский лидер пожелал Моди успехов на предстоящих в Индии парламентских выборах.

Премьер выразил готовность государства способствовать реализации целей и задач российского председательства.

Ранее Путин пригласил Нарендру Моди приехать в РФ с визитом. Российский лидер озвучил свое предложение министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару в ходе их встречи в Кремле. По словам Путина, у Индии и РФ впереди большой объем работы, которую он мог бы обсудить с Моди на личной встрече.