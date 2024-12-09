На Камчатке медведь разорвал вахтового рабочего

На Камчатке медведь напал на рабочего из вахтового поселка Озерновский. Раны оказались смертельными, сообщили в СК РФ по региону.

«Организована процессуальная проверка по факту гибели работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью», - следует из сообщения пресс-службы.

Тело 46-летнего мужчины обнаружили со следами укусов дикого зверя. Отмечается, что медведя уже пристрелили. СК начал проверку после нападения, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Подобные случаи уже были в регионе. Ранее на лыжной базе медведь напал на спортсмена. Мужчина получил раны, но смог вырваться, применив оружие.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском замечали медведя рядом со школой и детским садом. Тогда его отстрелили.