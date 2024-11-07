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В столице Камчатки застрелили медведя, замеченного рядом со школой

В региональном ГУ МЧС также призвали не делать резких движений, чтобы не спровоцировать животное.
Глеб Владовский 2024-11-07 02:56:23
© Фото: Andrey Ivanov Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском заметили медведя рядом со школой и детским садом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад. Охотовед выехал на место», - говорится в заявлении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что животное отстрелили. Информации о пострадавших нет.

В ведомстве также призвали не делать резких движений, в случае встречи с животным, чтобы не спровоцировать его.

#Камчатский край #медведь #Петропавловск-Камчатский #МЧС России
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