В Петербурге блокадникам и ветеранам сделали 60 операций по замене хрусталика глаза

В Петербурге блокадникам и ветеранам великой отечественной войны за один день провели 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте. Операция рядовая. Но к таким пациентам и отношение особенное - трепетное. Клиника имени Святослава Федорова, по поручению президента, занялась и трансфером, и обследованием.

«Я уже чувствовала, что с глазами надо что-то делать, потому что я без фортепиано жить не могу, это моя жизнь», - рассказала Галина Сергеевна Михайлова.

Она родилась в 1941 - за полгода до начала блокады Ленинграда - и осталась в осажденном городе на все 900 дней. Выжила и стала детским учителем музыки и пения, инструмент оставила лишь недавно - не видит ноты из-за катаракты. Сегодня у нее операция.

«Я только сдала документы, поставили меня на особую очередь как блокадницу. На следующий день, спасибо большое Путину, нашему замечательному, который сказал, что до снятия блокады всех блокадников обеспечить медицинским обслуживанием - и мне на 2-ой день позвонили, сказали, что записали», - добавила Михайлова.

Накануне 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, исполняя поручение президента, губернатор Петербурга распорядился ликвидировать очередь на операции по лечению катаракты для блокадников и ветеранов войны. Пожилых пациентов ждут в городских клиниках и в федеральном медицинском исследовательском центре «Микрохирургия глаза».

К каждому пациенту - с особым вниманием, волноваться и правда незачем - операция быстрая и комфортная.

«Только капельная анестезия, делаем ее с маленьким разрезом, через 2,2 мм, удаляем ультразвуком, это стандарт хирургии в мировой практике. Буквально 5-7 минут, ставим гибкий хрусталик - и все!» - рассказала хирург Майя Немсицверидзе.

Катаракту называют «болезнью пожилых», без лечения она приводит к полной слепоте. Помутневший хрусталик глаза аккуратно удаляют и меняют на новый - даже швы накладывать не надо.

«Сама операция очень высокотехнологична, мы применяем фемтосекундный лазер в особо сложных случаях, что ускоряет, облегчает, дает лучшие результаты при этой хирургии», - отметил Эрнест Бойко, директор СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова.

Самая пожилая пациентка сегодня - 97-летния Вера Михайловна, ветеран Великой Отечественной Войны. Правый глаз ей уже прооперировали, но левый - не видит совсем, теперь пришла его очередь.

«Первый когда делали глаз, я переживала, а как сделали на том глазу - я теперь ни капли не переживаю. Так было хорошо, что хоть не вставай - лежи. Очень даже, молодцы!» - рассказала Вера Кирносенко.

Только в одной этой клинике в ближайшее время планируют выполнить 300 операций по лечению катаракты для ветеранов и блокадников. Прооперированные пациенты уже завтра смогут вернуться к нормальной, ясной жизни - и даже снова заиграть на фортепиано.