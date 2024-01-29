Мирные жители погибли при ракетном ударе ЦАХАЛ по штабу КСИР под Дамаском

Окрестности Дамаска, где базируется штаб иранских советников из «Аль-Кудс»Корпуса стражей исламской революции , подверглись сегодня атаке израильских ВВС.

Как сообщает телеканал Al Hadath, авиация ЦАХАЛ нанесла три ракетных удара по штабу советников, а затем атаковала лагерь шиитских формирований на ферме к югу от Дамаска.

Сведения о жертвах авианалета разнятся. Агентство Tasnim передает о двух погибших. По информации Министерства обороны Сирии, погибли несколько человек, и среди жертв бомбардировки есть и мирные жители.

Ранее сообщалось, что 28 января авиация коалиции США - истребители, штурмовики, беспилотники - шесть раз вторгалась в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.