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Мирные жители погибли при ракетном ударе ЦАХАЛ по штабу КСИР под Дамаском

По информации Министерства обороны Сирии, среди жертв атаки есть и мирные жители.
Ирина Елагина 2024-01-29 15:27:01
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Globallookpress

Окрестности Дамаска, где базируется штаб иранских советников из «Аль-Кудс»Корпуса стражей исламской революции , подверглись сегодня атаке израильских ВВС.

Как сообщает телеканал Al Hadath, авиация ЦАХАЛ нанесла три ракетных удара по штабу советников, а затем атаковала лагерь шиитских формирований на ферме к югу от Дамаска.

Сведения о жертвах авианалета разнятся. Агентство Tasnim передает о двух погибших. По информации Министерства обороны Сирии, погибли несколько человек, и среди жертв бомбардировки есть и мирные жители.

Ранее сообщалось, что 28 января авиация коалиции США - истребители, штурмовики, беспилотники - шесть раз вторгалась в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

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