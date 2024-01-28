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Авиация коалиции США 6 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Несанкционированные полеты совершили пара истребителей F-15, два штурмовика А-10 Thunderbolt и два БПЛА.
2024-01-28 22:33:01
© Фото: defense.gov

Военные самолеты и беспилотники возглавляемой США коалиции шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Несанкционированные полеты совершили пара истребителей F-15, два штурмовика А-10 Thunderbolt, модульный разведывательно-ударный дрон MQ-9 и многоцелевой беспилотник MQ-1C.

Совершая такие полеты, коалиция по-прежнему создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, добавил Кулить.

Район Эт-Танф контролирует так называемая международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#сирия #Минобороны России #сша #эт-танф #Коалиция США #ЦПВС в САР
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