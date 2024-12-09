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Военкор «Звезды» выступил на патриотическом форуме «Знание. Герои»

Анатолий Бородкин рассказал о сложностях репортерской работы в зоне СВО.
Сергей Лебедев 2024-12-09 14:06:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Люди, которые стали символом героизма и проявили мужество, защищая Родину, в понедельник собрались на патриотическом форуме «Знание. Герои». Его уже в третий раз в День Героев Отечества проводит российское общество «Знание».

Форум направлен на патриотическое воспитание молодежи. Перед школьниками и студентами выступили участники спецоперации, ветераны боевых действий, волонтеры и военные корреспонденты.

На мероприятии был и журналист телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин. Он рассказал о сложностях репортерской работы в зоне СВО.

«Наши информационные враги поторопились и заявили о том, что эти населенные пункты под контролем ВСУ. Мы точно знали, что это не так. Мы в этот момент находились на КП. Повторюсь, нам не рекомендовали это делать, но сыграл какой-то журналистский кураж, я обычно против этого с точки зрения СВО, залетели, сняли, что населенный пункт пустой. И над нами повис дрон. Слава Богу, без обвеса. Поэтому приняли решение оттуда как можно быстрее ретироваться. Тем не менее картинку мы показали всему миру, что ни Журавлевка, ни Нехотеевка не контролируются украинской стороной», - вспомнил военкор о работе в Белгородской области.

Напомним, 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь памятной даты прошла церемония награждения Героев России, которым президент Владимир Путин лично вручит медали «Золотая Звезда».

#форум #герои #День Героев Отечества #Патриотический форум #знание
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