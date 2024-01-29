ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Бойцы российской группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

За сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 280 человек. Помимо живой силы, противник недосчитался танка и трех автомобилей.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение украинским штурмовым группам в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Также в сводке о проведении специальной военной операции сообщается об освобождении Табаевки в Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, с начала операции по защите Донбасса противник лишился более 830 самолетов и вертолетов, более 11 300 беспилотников, более 14 800 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.