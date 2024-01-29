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Минобороны: ВС РФ освободили Табаевку в Харьковской области

Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений «Западной» группировки войск.
2024-01-29 13:18:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в сводке о проведении специальной военной операции.

В районе Синьковки в Харьковской области бойцы ВС РФ отразили три украинские атаки. Суточные потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 30 человек.

Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники. Как сообщает оборонное ведомство, ВС РФ уничтожили две украинские боевые бронированные машины, три пикапа, а также буксируемую гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. На данном направлении за сутки противник потерял до 280 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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